Конституционный комитет Сирии сформировал редакционную группу

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил, что участники сирийского Конституционного комитета достигли согласия по членам редакционной группы из 45 человек.

«Все группы Конституционного комитета представили своих участников для редакционной группы. Она начнет работу в понедельник», – сказал Гейр Педерсен, передает ТАСС.

Напомним, 23 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о создании Конституционного комитета Сирии, выразив признательность России, Турции и Ирану за усилия в сфере дипломатии.

Позже глава МИД России Сергей Лавров назвал старт Конституционного комитета Сирии «общей большой победой», «достижением сирийского народа».