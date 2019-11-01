Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду состоял на учете у нарколога

Подозреваемый в убийстве в детском саду Нарьян-Мара ребенка находился на учете у нарколога, сообщила администрация Ненецкого автономного округа.

«Подозреваемый – 36-летний Денис Поздеев – задержан. Мужчина состоит на учете у нарколога по алкоголизму, судимостей не имеет. На допросе он заявил, что в момент убийства видел галлюцинации и принял малыша за демона», – сообщается на сайте администрации.

По предварительным данным, Поздеев на момент свершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе Следственного управления СК по Архангельской области и НАО ТАСС пояснили, что сведения о том, что подозреваемый состоял на учете у нарколога, проверяются.

Напомним, в четверг 36-летний Денис Поздеев зарезал шестилетнего ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия он объяснил «голосами в голове». Известно, что он лечился от алкоголизма в диспансере, а также вел отстраненный образ жизни и был социофобом.

В пятницу Поздеева арестовали.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие выводы нужно сделать из трагедии в Нарьян-Маре.