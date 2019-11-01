Арестован подозреваемый в убийстве мальчика в детсаду Нарьян-Мара

Суд постановил заключить под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и избрал в отношении подозреваемого в убийстве шестилетнего мальчика меру пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении на сайте СК России.

В ведомстве уточнили, что в ходе допроса подозреваемый от дачи показаний отказался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

Кроме того, в рамках дела задержан сотрудник ООО ОП «Святогоръ», который работал охранником в детском саду и допустил беспрепятственный проход нетрезвого мужчины. Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного пп. «б, в» ч.2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека).

«Подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников», – уточнили в СК.

Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка, по ч.2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека).

Напомним, в четверг 36-летний Денис Поздеев зарезал шестилетнего ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия он объяснил «голосами в голове». Известно, что он лечился от алкоголизма в диспансере, а также вел отстраненный образ жизни и был социофобом.

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