Суд истребовал материалы СК по делу Голунова

Басманный суд Москвы истребовал материалы проверки Следственного комитета по сообщению о преступлении в отношении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова со стороны правоохранителей.

«Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября», – огласила решение судья, передает ТАСС.

Между тем сам Голунов пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете в сопровождении сотрудников ФСБ в масках. «Иван находится под госзащитой», – уточнил адвокат Сергей Бадамшин, передает РИА «Новости».

Басманный суд рассматривает жалобу адвоката Сергея Бадамшина, в которой он просит признать незаконным бездействие следователя, связанное с рассмотрением сообщения о преступлении в отношении него.

Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования. После этого два генерала полиции были уволены указом президента Владимира Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.