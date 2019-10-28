Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие СК

Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя Следственного комитета за нарушения прав и бездействие по сообщению о совершении преступления в отношении журналиста сотрудниками полиции.

«Дело Голунова с сентября перестало интересовать СК. Руководитель следственной группы вошел в следственную группу по делу задержанных на акции 27 июля. Это свидетельствует о приоритетах СК. Проверка сообщения о преступлении в отношении Голунова в рамках переданного из ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела с материалами служебной проверки заволокичены и не привели к возбуждению уголовного дела в отношении полицейских», – сказал адвокат Сергей Бадамшин.

Он добавил, что в связи с этим подал жалобу, в которой просит суд признать незаконными бездействие следствия и обязать устранить нарушения, передает ТАСС.

Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования. После этого два генерала полиции были уволены указом президента Владимира Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.