Суд оставил Серебренникова на свободе

Мещанский суд Москвы в ходе повторного процесса отказался брать с режиссера Кирилла Серебренникова подписку о невыезде.

«Отказать в избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде», – огласила решение судья Олеся Менделеева, передает РИА «Новости».

Такое же решение принято в отношении других подсудимых.

По словам судьи, «только тяжесть предъявленного обвинения, без доказательств намерения скрыться или помешать правосудию, не является основанием для избрания меры пресечения».

Ранее в пятницу обвинение попросило Мещанский суд Москвы вновь поместить под подписку о невыезде режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве при реализации проекта «Платформа».

8 апреля Серебренникова и других фигурантов дела отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Однако 11 сентября суд вернул дело Серебренникова в прокуратуру, прекратив разбирательство в отношении него. Также была отменена подписка о невыезде режиссера.

8 октября Мосгорсуд отменил решение Мещанского суда о возвращении уголовного дела в прокуратуру и направил его на новое рассмотрение в новом составе.