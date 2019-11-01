Прокуратура вновь попросила взять с Серебренникова подписку о невыезде

Обвинение попросило Мещанский суд Москвы вновь поместить под подписку о невыезде режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве при реализации проекта «Платформа».

«Прошу избрать в отношении Серебренникова и других подсудимых под подписку о невыезде», – сказал прокурор, напомнив, что всем вменяется тяжкое экономическое преступление.

Защита выступила против, передает РИА «Новости».

8 апреля Серебренникова и других фигурантов дела отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Их подозревали в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа». Однако 11 сентября суд вернул дело Серебренникова в прокуратуру, прекратив разбирательство в отношении него. Также была отменена подписка о невыезде режиссера.

8 октября Мосгорсуд отменил решение Мещанского суда о возвращении уголовного дела в прокуратуру и направил его на новое рассмотрение в новом составе.