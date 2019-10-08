Мосгорсуд отменил решение о возврате дела Серебренникова в прокуратуру

Московский городской суд отменил решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова.

Также принято решение оставить фигурантов дела под подпиской о невыезде на время повторного слушания в Мещанском суде, передает ТАСС.

Напомним, гособвинение ранее обжаловало возврат в прокуратуру дела «Седьмой студии».

11 сентября суд вернул дело Серебренникова в прокуратуру, прекратив разбирательство в его отношении. Также была отменена подписка о невыезде режиссера.

8 апреля Серебренникова и других фигурантов дела отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Их подозревали в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа».