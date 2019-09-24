Гособвинение обжаловало возврат дела Серебренникова в прокуратуру

Гособвинение обжаловало возврат в прокуратуру дела «Седьмой студии», фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников, сообщили в Мещанском суде Москвы.

«Гособвинение подало жалобу, она поступила в канцелярию суда. Дата заседания в Мосгорсуде по этому вопросу станет известна позднее», – передает ТАСС сообщение источника в суде.

8 апреля Серебренникова и других фигурантов дела отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Серебренников и другие фигуранты подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа». На данный проект Минкультуры выделило более 214 млн рублей.

Напомним, 11 сентября Суд вернул дело Серебренникова в прокуратуру, прекратил разбирательство по делу Кирилла Серебренникова, а также отменил режиссеру подписку о невыезде.