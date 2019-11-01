Губернатор НАО призвал пересмотреть законодательство после трагедии в Нарьян-Маре

Губернатор Ненецкого округа (НАО) Александр Цыбульский призвал упростить законодательство для сохранения конкуренции в сфере обеспечения безопасности после убийства ребенка в детском саду Нарьян-Мара, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба, заявил, что «в таких вопросах, когда это связано с безопасностью людей и, в первую очередь, детей, может быть, есть смысл упростить законодательство, направленное на сохранение конкуренции, в пользу большего обеспечения безопасности», передает РИА «Новости».

Он указал, что в данный момент «существует системная проблема, когда на конкурсы выходят частные охранные предприятия, формально имеющие все допуски, а потом вот таким халатным образом выполняющие свои обязанности».

Тем временем стало известно, что меры безопасности будут усилены в образовательных организациях Приамурья, сообщает министерство образования и науки региона.

«Специальные комиссии проверят уровень антитеррористической защищенности учреждений, пожарной безопасности, работоспособность систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, систем контроля доступа», – сообщает министерство.

Напомним, в четверг 36-летний Денис Поздеев зарезал шестилетнего ребенка в детсаду в Нарьян-Маре.

Дверь в детское учреждение ему дистанционно открыл охранник. Воспитатели пытались помешать Поздееву.

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия он объяснил «голосами в голове». Известно, что он лечился от алкоголизма в диспансере, а также вел отстраненный образ жизни и был социофобом.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие выводы нужно сделать из трагедии в Нарьян-Маре.