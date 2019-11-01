Подозреваемые в мошенничестве лжесотрудники банка задержаны в Иваново

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1 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 08:02  |  vz.ru
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Россия победила в борьбе за «Северный поток – 2»

Устранено последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2». Против этого проекта выступали США и Украина. Америке российская труба мешала продавать Европе свой газ. Украина пыталась всеми силами сохранить транзит. Теперь Газпром может закончить строительство – и понятно, когда по этим трубам в Европу пойдет первый российский газ. Впрочем, кое-какие сложности еще остались. Подробности...
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Погромщики в Чили сорвали сделку США и Китая

Главным событием на саммите АТЭС должна была стать встреча Си Цзиньпина и Трампа – страны готовились поставить точку в торговой войнеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Не успел Кремль заявить о том, что Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Сантьяго, как президент Чили Себастьян Пиньера заявил об его отмене. Причиной стал, конечно же, не российский президент – чилийский руководитель понял, что не сумеет до 16 ноября справиться с беспорядками, которые бушуют в Сантьяго с середины октября. На саммите должно было быть принято важное для всего мира решение. Подробности...
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Зачем нужны уголовные дела о преступлениях Великой Отечественной

В 1980 году на городском кладбище Ейска был установлен памятник двумстам задушенным детямФото: adm-yeisk.ru
Следственный комитет возбудил дело против карателей из СС, казнивших в 1942 году более двухсот детей в оккупированном Ейске. Поводом стали архивные данные, недавно рассекреченные ФСБ. Но вот вопрос: не лучше ли сыщикам из СК ловить живых бандитов, чем перебирать в архивах бумаги про эсэсовцев, скорее всего, мертвых просто в силу возраста? Ведь по сути дело было и так раскрыто сразу после освобождения Ейска. Подробности...
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Российская подводная операция вызвала в Норвегии переполох

Та самая подводная лодка, которая так напугала НорвегиюФото: U.S. Military
Норвегия напугана – неподалеку от ее берегов целая группа российских подводных лодок проводит крупнейшую со времен окончания холодной войны «подводную спецоперацию». По крайней мере, так со ссылкой на военные источники уверяют местные СМИ. Что в этих сообщениях правда и что на самом деле делают в Норвежском море российские моряки? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Заборы не защитят детсады от психов с оружием

Николай Гурьянов, журналист
Случай в НАО – кошмар, который не укладывается в голове. Но это абсолютный форс-мажор. А значит, нельзя принимать на основе таких трагедий решения, могущие как-то ухудшить жизнь большого числа людей. Подробности...
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Американцев просят скинуться на борьбу с Путиным

Дмитрий Родионов, политолог
Американцы не первый год любые проблемы пытаются объяснить «злонамеренной деятельностью» России и лично Путина. Россия и в выборы вмешивается, и Европу запугивает. Но поведение «демократа» Джо Байдена даже на этом фоне выглядит смешным. Подробности...

От эвтаназии и до легализации каннибализма недалеко

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Русская жизнь неразрывно связана с христианской моралью. Умышленное умерщвление человека всегда называлось убийством, а суицид – самоубийством. Если откажемся от этих аксиом, то разрушим свой мировоззренческий код, запустим процесс расчеловечивания. Подробности...
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      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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              Подозреваемые в мошенничестве лжесотрудники банка задержаны в Иваново

              1 ноября 2019, 07:46

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              В Иваново задержаны девять человек, подозреваемых в кражах денег по телефону под видом сотрудников службы безопасности банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

              «Сотрудниками управления МВД России по Смоленской области пресечена деятельность группы лиц, которые под предлогом защиты банковских счетов от несанкционированного доступа похищали деньги граждан. В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками полиции при участии Росгвардии, в съемной квартире в городе Иваново задержаны 9 подозреваемых. Среди них семь женщин и двое мужчин в возрасте от 18 до 30 лет - жители Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей. По предварительной информации, задержанные могут быть причастны более чем к 50 эпизодам противоправной деятельности», – передает ТАСС слова официального представителя МВД.

              По словам Волк, ранее полицейские зарегистрировали ряд заявлений о краже денег во время телефонного разговора. Все кражи выполнялись по одной схеме. Потерпевшим звонил неизвестный, который представлялся сотрудником службы безопасности банка и сообщал о попытках снять средства с их счетов. Чтобы обезопасить себя им предлагали перевести деньги на «безопасный» счет. Люди соглашались и предоставляли злоумышленникам исчерпывающую персональную информацию по своим картам. Причиненный ущерб варьировался от 9 тыс. до 20 тыс. рублей.

              Возбуждены уголовные дела по статье «кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, постоянного места дислокации сообщники не имели, пытаясь запутать следы, мошенники переезжали с одного места на другое.

              Одного фигуранта дела суд арестовал, остальных отправил под подписку о невыезде. При обысках у подозреваемых изъято около 20 мобильных телефонов, свыше 200 сим-карт и более десяти банковских карт, которые станут доказательством в рамках уголовного дела.

              Напомним, 10 октября в Центробанке рассказали о новом способе хищения денег с банковских карт. Злоумышленники меняют исходящие номера телефонов на номера кол-центров банков и выдают себя за сотрудников служб безопасности.


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