Подозреваемые в мошенничестве лжесотрудники банка задержаны в Иваново

В Иваново задержаны девять человек, подозреваемых в кражах денег по телефону под видом сотрудников службы безопасности банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками управления МВД России по Смоленской области пресечена деятельность группы лиц, которые под предлогом защиты банковских счетов от несанкционированного доступа похищали деньги граждан. В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками полиции при участии Росгвардии, в съемной квартире в городе Иваново задержаны 9 подозреваемых. Среди них семь женщин и двое мужчин в возрасте от 18 до 30 лет - жители Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей. По предварительной информации, задержанные могут быть причастны более чем к 50 эпизодам противоправной деятельности», – передает ТАСС слова официального представителя МВД.

По словам Волк, ранее полицейские зарегистрировали ряд заявлений о краже денег во время телефонного разговора. Все кражи выполнялись по одной схеме. Потерпевшим звонил неизвестный, который представлялся сотрудником службы безопасности банка и сообщал о попытках снять средства с их счетов. Чтобы обезопасить себя им предлагали перевести деньги на «безопасный» счет. Люди соглашались и предоставляли злоумышленникам исчерпывающую персональную информацию по своим картам. Причиненный ущерб варьировался от 9 тыс. до 20 тыс. рублей.



Возбуждены уголовные дела по статье «кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, постоянного места дислокации сообщники не имели, пытаясь запутать следы, мошенники переезжали с одного места на другое.

Одного фигуранта дела суд арестовал, остальных отправил под подписку о невыезде. При обысках у подозреваемых изъято около 20 мобильных телефонов, свыше 200 сим-карт и более десяти банковских карт, которые станут доказательством в рамках уголовного дела.

Напомним, 10 октября в Центробанке рассказали о новом способе хищения денег с банковских карт. Злоумышленники меняют исходящие номера телефонов на номера кол-центров банков и выдают себя за сотрудников служб безопасности.