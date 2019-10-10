В ЦБ предупредили о новом способе хищения средств с банковских карт

В Центробанке рассказали о новом способе хищения денег с банковских карт. Злоумышленники меняют исходящие номера телефонов на номера колл-центров банков и выдают себя за сотрудников служб безопасности, об этом сказано в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.

«В 2019 г. в арсенале злоумышленников появился новый способ обмана жертв. Технология подмены исходящего телефонного номера на номера, идентичные номерам колл-центров кредитных организаций, позволила им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под видом блокировки подозрительных транзакций совершать хищения средств жертв», – говорится в документе.

С января по август 2019 года ЦБ заблокировал почти 5 тыс. телефонных номеров. При этом мошенники чаще всего совершают звонки с городских номеров, в том числе и подмененных.

«В результате ФинЦЕРТ отправил на блокировку в сигнальной сети информацию о 4936 номерах мобильных операторов и номерах в коде 8-800, задействованных в мошеннических СМС-рассылках, получении рассылок, атаках, заражениях ВПО и так далее», – отмечается в документе.

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина также предупредила, что если при поступлении звонка из банка просят сообщить какие-то данные, следует прекратить разговор и перезвонить по номеру, указанному на банковской карте. Об этом она рассказала в кулуарах форума «Финополис», сообщает «Российская газета».

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что Дума предложит обязать операторов фильтровать подмененные мошенниками номера, хотя уже сейчас операторы связи могут определять подлинность исходящего номера и могут фильтровать подмененные номера.

Ранее эксперт объяснил возросшее количество мошеннических звонков клиентам банков.