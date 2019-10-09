СМИ сообщили о начале расследования на Украине против Байдена еще до разговора Трампа с Зеленским

Украинские чиновники начали расследование против фирмы Burisma Holdings, связанной с Хантером Байденом, за несколько месяцев до телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Fox News.

Согласно данным Fox News, правительство США знало о планах Украины еще раз изучить активность компании Burisma Holdings в начале года, передает УНИАН.

Отмечается, что Байден занимал пост в совете директоров этой компании. «У правительства США были открытые разведывательные данные и оно знало еще в феврале 2019 года, что украинское правительство планировало возобновить расследование по Burisma», – сообщил журналист американского издания Джон Соломон, уточнив, что это было еще при Петре Порошенко.

Ранее украинский депутат Андрей Деркач опубликовал документы, которые свидетельствуют о давлении посольства США в Киеве на украинских следователей.

Напомним, в сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его шантажа в отношении Украины – американский лидер, как утверждалось, требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.

Белый дом в ответ опубликовал стенограмму разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а американский лидер потребовал закрыть тему с импичментом.

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