Сирийские Курды призвали Россию стать гарантом в переговорах с Дамаском

Сирийские курды, подразделения которых находятся на границе с Турцией, обратились к России с просьбой стать гарантом в переговорах с Дамаском.

«Сирийские курды призвали Россию выступить в роли гаранта в их диалоге с Дамаском», – цитирует ТАСС сообщение телеканала «Аль-Хадас».

Напомним, ранее в среду Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника сообщил, что военные подразделения армии Турции в среду утром пересекли границу с Сирией в регионе, где Анкара планирует проводить операцию по созданию зоны безопасности.

В Кремле отмечали, что освобождение находящихся в тюрьмах на контролируемой курдами территории Сирии боевиков может иметь чрезвычайно негативные последствия.