Медведев допустил разрешение рекламы отечественных вин

Премьер Дмитрий Медведев допустил, что в России могут разрешить рекламировать вино отечественного производства.

«Мы к этому (рекламе вина) аккуратно относимся», – сказал Медведев на выставке «Золотая осень», обсуждая вопрос с виноделами, передает РИА «Новости».

Он добавил, что не считает рекламу российского вина предосудительной, но призвал следовать действующему законодательству.

«Если в обществе изменится отношение, то можно пообсуждать это с депутатами», – отметил премьер. По его мнению, подобные решения необходимо принимать с учетом политики в области здравоохранения и продовольствия.

«Нужен баланс между различными вещами», – подчеркнул Медведев.

В сентябре глава контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин заявил, что нужно снизить ограничения для рекламы пивной отрасли.