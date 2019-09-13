В ФАС заговорили о смягчении ограничений для рекламы пива

Глава контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин заявил, что нужно снизить ограничения для рекламы пивной отрасли.

«Пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином (в контексте ограничений на рекламу), и надо ослабить запретные ограничения по этому направлению», – заявил Мишеловин, передает ТАСС.

Ранее в Госдуме предложили законодательно разделить пиво на «живое» и «мертвое», проект закона предлагал запретить рекламу пастеризованного пива и пивного суррогата.