Масляков отреагировал на заявление звезды ТНТ о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков прокомментировал слова бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о якобы имеющих место «взносах» за выступления.

Масляков не смог вспомнить Сабурова и команду, за которую тот выступал, а также с удивлением отреагировал на вопрос о взносах, передает интернет-портал радио «Говорит Москва».

«Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать», – ответил он на соответствующий вопрос.

В свою очередь режиссер и постоянный член жюри «Клуба веселых и находчивых» Юлий Гусман заявил, что ничего не знает о взносах, которые должны платить команды, передает портал «360».

«Я, честно говоря, сам играл в КВН и сейчас неразрывно связан (с ним). Я каждый раз слышу какие-то слухи и сплетни, какие-то, может быть, (есть взносы) да, на оплату гостиниц, на оплату проезда. Но никогда в жизни, можете мне поверить, я за 52 года игры, участия в команде, которая была от Баку – а я был капитаном, членствовал в жюри – лично я с этим не сталкивался», – рассказал он.

Гусман добавил, что продюсерский центр Маслякова и программы, которые он выпускает, существуют за счет самоокупаемости, потому если взносы и существуют, то они направлены на организацию мероприятий, в том числе выездных.

«Спросите у вашего дедушки, как бы обошлась советская власть с теми, кто попросил бы взносы у команды КВН 50 лет назад. Ему бы оторвали голову и приклеили эмблему КВН. Мы играли на единственном канале, приезжали за счет профсоюзов, гостиницу снимал профсоюз», – добавил он.

По его словам, что членам жюри команды не платят, и за полвека он не сталкивался даже с намеком на коррупционную составляющую.

«Трудно представить этих богатых и обеспеченных, ярких и сильных людей, которые входят в состав жюри, я не себя имею в виду, типа Константина Львовича Эрнста. Я не представляю, что ему дадут 5 тыс. рублей и попросят поднять пятерку, или 50 тыс. рублей», – заметил Гусман.

Ранее Нурлан Сабуров, состоявший в университетской команде КВН «Имени первого» (УрФУ, Екатеринбург) и в данный момент сотрудничащий с телеканалом ТНТ, заявил, что в КВН существуют «поборы».