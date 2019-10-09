Звезда канала ТНТ рассказал о поборах в КВН

Стендап-комик Нурлан Сабуров, выступавший ранее в команде КВН Уральского федерального университета (УрФУ), рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю о поборах за выступления в Клубе веселых и находчивых.

Интервью с Сабуровым опубликовано на YouTube-канале Юрия Дудя (содержит ненормативную лексику).

По словам комика, «чтобы рассмешить людей, тебе нужно заплатить».

«Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег (...) Потом все эти деньги понятно кому уходят», – рассказал он.

Юморист назвал такую систему странной. По его мнению, все должно быть наоборот - зрители должны платить выступающим.

Нурлан Сабуров состоял в университетской команде КВН «Имени первого», когда учился в УрФУ в Екатеринбурге. В данный момент его выступления можно увидеть в проекте Stand Up на телеканале ТНТ, а также на YouTube-шоу «Что было дальше?».