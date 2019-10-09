Россия выступила против военной операции Турции на севере Сирии

Все проблемы на северо-востоке Сирии должны решаться через диалог между центральным правительством и представителями курдов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Так он прокомментировал возможную военную операцию Турции в Сирии, передает РИА «Новости».

«Мы не раз уже нашу позицию озвучивали по поводу того, что происходит на северо-востоке Сирии, в том числе в районе сирийско-турецкой границы. И наша позиция однозначна, исходит из необходимости решать все проблемы этой части Сирийской Арабской Республики через диалог», – сказал Лавров.

Также министр отметил, что Россия будет всячески содействовать началу диалога между курдами и Дамаском.

«Мы контактировали и с представителями и курдской стороны, и с представителями правительства (Сирии), и подтвердили, что мы побуждаем их к началу диалога для урегулирования проблем этой части Сирии, в том числе проблем обеспечения безопасности на турецко-сирийской границе», – сказал он.

Лавров также выразил надежду, что «основные внешние игроки» поддержат прямой диалог в Сирии.

Глава МИД рассказал о телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. По словам Лаврова, турецкая сторона уважает суверенитет и территориальную целостность Сирии.

«Во всех своих действиях Турция будет исходить из того, что конечной целью наших усилий является в том числе и восстановление в полном объеме территориальной целостности сирийского государства», – сказал Лавров.

Дипломат также добавил, что действия США в Сирии полны противоречий и отражают недоговороспособность. Россия пока не видит каких-либо практических изменений в действиях США.

Лавров отметил, что в ходе недавнего визита в Иракский Курдистан обсуждал непоследовательность действий США в регионе с руководством автономии.

«Они крайне встревожены тем, что такое легкое обращение с крайне деликатной темой может всколыхнуть весь регион, и этого необходимо любой ценой избежать», – сказал он.

В свое время Россия не раз призывала США прекратить незаконную оккупацию территории в районе Ат-Танфа, где они создали свою базу, напомнил Лавров.

«Дональд Трамп уже действительно много раз заявлял, что он будет выводить свои войска из Сирии и из других стран. Потом эти заявления каким-то образом спускались на тормозах уже реальными исполнителями. Не исключаю, что сейчас мы наблюдаем нечто похожее», – подчеркнул он.

Ранее Турция предложила сирийским курдам сдаться под угрозой наступления турецкой армии и боевиков так называемой Сирийской свободной армии (ССА) на подконтрольные курдам территории Сирии.

Напомним, в минувшую субботу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии.

Во вторник в Пентагоне объявили, что вывели американские войска из района предполагаемого наступления Турции в Сирии. В тот же день сирийские курды выразили готовность начать диалог с Дамаском и Москвой.

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