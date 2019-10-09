Пушков оценил решение парламента Нидерландов изучить роль Украины в деле MH17

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что решение голландских парламентариев потребовать от правительства расследовать роль Киева в деле о крушении рейса MH17 будет иметь серьезные последствия для Украины.

Пушков написал в Twitter, что «власти Нидерландов не хотели расследовать роль Украины в гибели Боинга MH17, но на этом настаивает парламент».

Теперь же с Украины могут снять статус «неприкосновенной страны».

Ранее стало известно, что голландский парламент единогласно одобрил требование по проведению расследования о роли Украины в крушении в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур.

До этого российский дипломат обвинил Совместную следственную группу (ССГ) по расследованию крушения рейса МН17 на Украине в стремлении подогнать результаты расследования под заранее заготовленные обвинения.

Москва отмечала, что следствие игнорирует данные российской стороны – в частности, данные об украинской принадлежности ракеты, которой сбили самолет.

Отмечалось, что Киев же является полноправным членом ССГ, имея возможность подделывать доказательства.

1 октября большинство членов палаты представителей парламента Нидерландов потребовали расследовать роль Украины в катастрофе малайзийского «Боинга».

Политолог и публицист Владимир Корнилов объяснил претензии Нидерландов к Украине по катастрофе МН17.

Газета ВЗГЛЯД писала, что версия о «вине России в гибели «Боинга» начала разваливаться.

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