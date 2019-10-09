Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении MH17

Голландский парламент единогласно одобрил требование по проведению расследования о роли Украины в крушении в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

В требовании депутаты подчеркнули, что «для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг восточной Украины необходимо дальнейшее изучение фактов», передает ТАСС.

С учетом этого правительство Нидерландов обязано рассмотреть, «какие варианты существуют для проведения такого дальнейшего изучения фактов, и доложить о результатах нижней палате парламента».

Напомним, в конце сентября российский дипломат обвинил Совместную следственную группу (ССГ) по расследованию крушения рейса МН17 на Украине в стремлении подогнать результаты расследования под заранее заготовленные обвинения.

Москва отмечала, что следствие игнорирует данные российской стороны – в частности, закрыло глаза на данные об украинской принадлежности ракеты, которой сбили самолет. Киев же, в свою очередь, является полноправным членом ССГ, имея возможность подделывать доказательства.

В результате 1 октября большинство членов палаты представителей парламента Нидерландов потребовали расследовать роль Украины в катастрофе малайзийского Boeing.

Политолог и публицист Владимир Корнилов объяснил претензии Нидерландов к Украине по катастрофе МН17.

Газета ВЗГЛЯД писала, что версия о «вине России в гибели «Боинга» начала разваливаться.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД