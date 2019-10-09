Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница нашла новую работу

Чиновница из Иркутской области Ирина Алашкевич, ставшая героиней скандала в подтопленном Тулуне, теперь будет работать в музее.

Как передает «5 канал», Алашкевич 23 сентября приняли на должность заместителя директора по развитию Иркутского Архитектурно-этнографического музея «Тальцы». В самом музее отметили, что на новый пост экс-чиновницу приняли «согласно ее профессиональным качествам и опыту работы».

«Считаю ее назначение на должность заместителя директора по развиию квалифицированным для выполнения своих профессиональных обязанностей», – заявил директор музея Владимир Тихонов.

В августе в соцсетях появилась аудиозапись, на которой чиновница в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне. Она рассказывает о приезде президента Владимира Путина в Тулун и о реакции людей на встречу с ним.

В начале сентября во время визита в Тулун Путин прокомментировал это высказывание Алашкевич. «Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурно, но она этого заслуживает. Надеюсь, что губернатор примет меры», – заявил глава государства.

После случившегося власти региона начали служебное расследование, сама чиновница назвала запись фейком. Позже заявлялось, что в аудиозаписи нашли признаки монтажа, однако расследование продолжилось. Сама Алашкевич уволилась.