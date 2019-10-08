Путин провел встречу с Берлускони в Сочи

Бывший премьер-министр Италии, член Европарламента Сильвио Берлускони заявил, что встретился в Сочи с президентом России Владимиром Путиным по случаю дня рождения российского лидера.

«Я нахожусь в Сочи, в Российской Федерации, где я встретился с президентом Владимиром Путиным по поводу его дня рождения. Мы обсудили отношения между Италией и Россией и международную ситуацию», – приводит ТАСС слова Берлускони, который сам недавно отметил день рождения, – 29 сентября ему исполнилось 83 года.

Напомним, в июле Путин после завершения официальной программы визита в Италию провел в аэропорту Рима краткую дружескую встречу с экс-премьером этой страны, председателем партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Позднее Берлускони раскрыл подробности встречи с российским лидером, а также рассказал про данное Путину обещание.