Стало известно имя нового главы ФСИН

Назначен новый руководитель Федеральной службы исполнения наказаний, им стал Александр Калашников.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСИН.

Указ о назначении нового директора ФСИН подписал президент России Владимир Путин, пишет «Московский комсомолец».

До этого Калашников руководил УФСБ по Красноярскому краю. По данным издания, Калашников окончил Академию ФСБ и начинал службу с обычного оперуполномоченного. Также он служил в контрразведке.

Напомним, в начале октября президент Владимир Путин освободил от занимаемой должности директора ФСИН Геннадия Корниенко, возглавлявшего ведомство с 2012 года.