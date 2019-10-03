Путин уволил главу ФСИН Корниенко

Президент Владимир Путин освободил от занимаемой должности директора ФСИН Геннадия Корниенко, возглавлявшего ведомство с 2012 года.

«Освободить от занимаемой должности... Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службы исполнения наказаний», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Во вторник зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева говорила, что Корниенко покинул пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе. Соответствующее решение, по ее данным, было принято 30 сентября. В этот день Корниенко исполнилось 65 лет. Однако Кремль опроверг отставку главы ФСИН.

Геннадий Корниенко родился 30 сентября 1954 года в городе Лахденпохья Карельской АССР. Получил высшее техническое и высшее специальное образование. Кандидат юридических наук.

С 1981 по 2001 год служил в органах государственной безопасности СССР и России. Генерал-полковник. С 2001 по 2002 год был заместителем директора Федеральной службы охраны России. В 2002-2012 годах занимал пост директора Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации.

25 июня 2012 года указом президента Корниенко был назначен директором Федеральной службы исполнения наказаний.