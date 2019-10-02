Кремль опроверг отставку главы ФСИН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг отставку главы ФСИН Геннадия Корниенко.

«Указа (об отставке Корниенко) не было, он не публиковался», – передает ТАСС слова Пескова, отвечавшего на вопрос журналистов.

Во вторник зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева заявила, что Корниенко покинул пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе, соответствующее решение, по ее данным, было принято 30 сентября. В этот день Корниенко исполнилось 65 лет.

Это предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе для сотрудника в звании генерал-полковника внутренней службы. Сообщалось также, что Корниенко находился в отпуске со 2 сентября.

Корниенко возглавил ФСИН в 2012 году.