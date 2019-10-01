Главу ФСИН сняли с должности

Геннадий Корниенко снят с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщили осведомленные источники.

Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на осведомленные источники.

Напомним, на прошлой неделе прокурорская проверка подтвердила факт насилия над заключенным в исправительной колонии строгого режима в Соликамске. По итогам проверки ведомством было подготовлено представление начальнику ГУФСИН по Пермскому краю.

Несколькими днями ранее главное управление ФСИН по Красноярскому краю назначило служебную проверку по факту публикации видео, на котором сотрудники колонии-поселения исполняют стриптиз.