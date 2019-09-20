После корпоратива со стриптизом красноярских тюремщиков начата проверка

Главное управление ФСИН по Красноярскому краю назначило служебную проверку по факту публикации видео, на котором несколько сотрудников колонии-поселения исполняют стриптиз.

Накануне Telegram-канал «Красноярск №1» опубликовал видеозапись, на которой женщины в форме раздевают мужчин до нижнего белья. Утверждается, что это сотрудники колонии-поселения №14, некоторые из них тоже в форме. Авторы ролика заявляют, что правоохранители празднуют День лесника.

«По факту размещения в сети видеозаписи мероприятия, проводимого в КП-14 руководством ГУФСИН назначена служебная проверка», – сообщается на сайте ФСИН.

Отмечается, что корпоратив проводился не на территории пенитенциарного учреждения, а в клубе поселка Тамтачет.

На время проверки врио начальника колонии-поселения отстранили от служебных обязанностей.