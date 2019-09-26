Проверка подтвердила факт насилия над заключенным в Соликамске

Прокурорская проверка подтвердила факт насилия над заключенным в исправительной колонии № 9 города Соликамска, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Во вторник основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что в колонии строгого режима в городе Соликамске Пермского края заключенные избили другого осужденного и надругались над ним. По словам Осечкина, основанием для издевательств со стороны заключенных стал отказ осужденного «платить взятки и дань, ...подписывать явки с повинными в том, чего не совершал».

«В связи с этим ГУФСИН по Пермскому краю назначена служебная проверка, результаты которой будут направлены в Следственное управление Следственного комитета по Пермскому краю для принятия процессуального решения», – говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

В региональном управлении ФСИН также добавили, что для проведения проверки в учреждение выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН.



«На период служебной проверки никакую другую информацию не предоставляем», – подчеркнули в пресс-службе пермского ФСИН.

Помимо этого проверку сообщения начала прокуратура Пермского края.

«Факт неправомерных действий, связанных с нарушениями требований уголовно-исполнительного законодательства в части обеспечения порядка исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, изоляции осужденных, постоянного надзора за ними, их личной безопасности, нашел свое подтверждение», – передает РИА «Новости» в четверг сообщение прокуратуры.

Там добавили, что ведомством подготовлено представление начальнику ГУФСИН по Пермскому краю.

«Прокуратура осуществляет надзор за проведением следственными органами процессуальной проверки, по итогам которой будет дана уголовно-правовая оценка», – добавили в прокуратуре.

В 2018 году после публикации в Сети видео с избиением осужденного Макарова следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство.

Напомним, заключенный Макаров вышел на свободу в октябре 2018 года.