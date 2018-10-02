Избитый в ярославской колонии заключенный освободился

Заключенный Евгений Макаров, подвергшийся избиениям в ярославской колонии №1 и переведенный в ИК-8, вышел на свободу.

«Спасибо вам за поддержку, я рад всех вас видеть. Спасибо, что освещаете то, что происходит в этой системе», – цитирует Макарова ТАСС.

Макаров осужден по ч. 1 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») в 2012 году.

В июле 2018 года после публикации в Сети видео с избиением осужденного Макарова, следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство.