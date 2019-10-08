В Москве представили коллекцию одежды от Putin Team

В Москве на Большой Дмитровке представили коллекцию одежды, созданную компанией Aizel и общественным движением Putin Team по мотивам советских мультфильмов.

«Над созданием коллекции дизайнеры трудились несколько месяцев. Лейтмотивом части коллекции стали образы из мультфильмов «Ну, погоди!», «Возвращение блудного попугая», «Шайбу! Шайбу!». Принт Владимира Владимировича Путина на фоне ромашкового поля создал художник Александр Сергеенко, также использовались архивные принты 1920-30-х годов художников-авангардистов, работавших на мануфактуре в Иваново. В нашем веке мы перенесли принты на шелк. Коллекция абсолютно разноплановая, она рассчитана на молодую аудиторию», – рассказал пиар-директор компании Aizel Артур Ефремов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Pop-up пространство, где представлена коллекция – это временная точка, которая будет работать три месяца.

По словам Ефремова, «звезды так прекрасно сошлись, что магазин открылся именно в день рождения президента». Получил ли в качестве подарка президент толстовку со своим изображением, пиар-директору неизвестно.

«Могу сказать, что подушки были почти все раскуплены в первые полчаса работы магазина», – сказал Ефремов. Стоимость подушки 3,5 тыс. рублей. В придачу к ней в качестве подарка дают ситцевую сумку с изображением серпа и молота и другими принтами времен НЭПа. Толстовки с героями из любимых мультиков можно приобрести за 5 тыс. рублей, майка обойдется в 2,5-3,5 тыс. рублей.

При создании коллекции дизайнеры использовали архивные принты ивановских ситцев авторства Сергея Бурылина, Оскара Грюна и других известных художников текстильного рисунка. В коллекции представлены тренчи, дождевики, джинсовые куртки с надписью Putin team на спине, поясные сумки, юбки, футболки и толстовки.

Оформлением пространства и фасада занимался современный уличный художник Евгений Ches и его команда.