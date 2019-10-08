РЖД анонсировали отмену платы за туалет на всех российских вокзалах

РЖД с января 2020 года сделают бесплатным для всех посещение туалетов на российских вокзалах, сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.

«С 1 января 2020 года (будет бесплатный вход). Первым индикатором необходимости перевода услуг санитарных комнат на безвозмездную основу стало наличие регулярных обращений граждан на стоимость данных услуг. Примерно 20% от всех обращений, так или иначе, носили негативный характер в отношении стоимости услуги «санитарная комната». Кроме того, по результатам анализа финансовых показателей на 87 вокзалах данная услуга показала убыточность», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы дирекции вокзалов.

Там добавили, что на 80 вокзалах услуга уже предоставляется бесплатно.

Для формирования положительного имиджа дирекции и повышения уровня удовлетворенности посетителей вокзалов было принято решение о предоставления данной услуги на безвозмездной основе в санитарных комнатах, находящихся на балансе региональных дирекций», – рассказали в пресс-службе дирекции.

Напомним, ранее в мужском туалете черниговского железнодорожного вокзала 47-летний мужчина застрял рукой в унитазе, он уронил в унитаз 200 гривен, и погрузил в отверстие руку по локоть, но высунуть ее уже не смог.