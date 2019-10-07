Курт Волкер лишился еще одного поста

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ушел с поста исполнительного директора Института имени Джона Маккейна, входящего в состав Университета штата Аризона.

«Проинформировал президента Университета штата Аризона Майкла Кроу и Синди Маккейн о том, что, как мне кажется, сложившееся в последнее время внимание СМИ к моей работе на посту спецпредставителя США по Украине может стать фактором, отвлекающим от достижений и продолжающегося роста института, поэтому я покидаю пост исполнительного директора Института имени Джона Маккейна», – сказал Волкер, передает ТАСС.

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По информации СМИ, Волкер, будучи спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины, выступал за усиление военной помощи Украине и поставки ей летальных вооружений, так как лоббировал интересы компании Raytheon Company – производителя противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin).