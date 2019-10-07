В России подготовлен проект закона о частных судебных приставах

В России могут появиться частные судебные приставы, соответствующий законопроект готовит торгово-промышленная палата, сообщают СМИ.

После окончания разработки документ направят в Минюст, пишет «Российская газета».

Согласно проекту, частные приставы будут заниматься делами, где должниками являются юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Частным приставом сможет стать гражданин в возрасте от 25 до 75 лет с высшим юридическим образованием и сдавший квалификационный экзамен. Отмечается, что эту должность нельзя будет получить иностранцам, судимым или имеющим психические заболевания.

Вместе с тем законопроект не предполагает роспуск Федеральной службы судебных приставов (ФССП), а предлагает распределить на частников дела, которые сейчас остаются не исполненными. Применение силы также останется прерогативой ФССП.

Один из разработчиков проекта, член Общественного совета Федеральной службы судебных приставов РФ Алексей Кравцов заявил, что этот институт не будет схож с институтом коллекторов.

«Обычный гражданин сможет прийти к частному приставу, если надо получить, например, деньги с магазина или страховой компании, присужденные судом. К коллекторам частные приставы не имеют никакого отношения. Коллекторы занимаются возвратом долгов без судебного решения, то есть на досудебной стадии», – сказал он.

Также оговаривается, что частное судебное исполнение нельзя считать предпринимательской деятельностью, а сами частные приставы будут работать с должниками в рамках субъекта, где зарегистрированы, но приводить в исполнение действия на всей территории страны.