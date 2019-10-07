Видео похищения 16-летней невесты в Киргизии шокировало пользователей Сети

Пользователей соцсетей возмутило видео похищения 16-летней невесты в Киргизии.

Видео похищения девушки было опубликовано в Instagram. В подписи сказано, что инцидент произошел в Таласе в воскресенье 6 октября. Там девочку 2003 года рождения пытались выдать замуж за мужчину 1984 года рождения.

На записи видно, как невеста, пытается вырваться из рук нескольких женщин. При этом в комнате играет музыка и смеются люди.

Пользователей Сети шокировало поведение взрослых, которые не замечают нежелание девочки вступать в брак. Некоторые из них в комментариях даже потребовали возбудить уголовное дело.

Позже в Управлении внутренних дел Таласской области сообщили, что милиция изучает видео, передает Sputnik.

Там также попросили не делать выводов без результатов проверки.

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