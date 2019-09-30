В Дагестане сыграли самую многонациональную свадьбу в мире

В Дербенте прошла Большая дагестанская свадьба, которая вошла в Книгу рекордов России как самая многонациональная свадьба и свадебная церемония с самым большим количеством гостей.

На мероприятии в один день и в одно и то же время тридцать пар шестнадцати основных дагестанских национальностей связали себя узами брака в присутствии более десяти тысяч гостей, сообщают «Дербентские новости».

Самые пожилые участники мероприятия отметили 60 лет совместной жизни, самым молодым брачующимся по девятнадцать лет.

На Большой дагестанской свадьбе присутствовал главный редактор и основатель «Книги рекордов России», представитель по заявкам в Книгу рекордов Гиннесса Алексей Свистунов.

«Сегодня я с огромным удовольствием при более чем десяти тысячах гостей сообщаю: Большая дагестанская свадьба установила сразу два заявленных рекорда!», – сообщил он.

Ранее в Мексике одновременно вступили в брак сразу 412 пар.