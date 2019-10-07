Росгвардия продемонстрировала образец новых нагрудных жетонов

Бойцы Росгвардии, а также лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии России имеющие специальное звание полиции, будут обязаны носить отличительные нагрудные жетоны. Образец и описание жетонов опубликованы в приказе директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктора Золотова на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Приказываю утвердить прилагаемые образец и описание нагрудного знака военнослужащего или лица, проходящего службу в войсках национальной гвардии Росси и имеющего специальное звание полиции», – говорится в документе на портале.

Нагрудный жетон представлен в форме овала из алюминия серебристого цвета размером 75х60 мм. Составлен жетон будет из трех частей – основание, накладка в виде геральдического знака – эмблемы войск национальной гвардии России, и накладки с кодом знака.

В центре основания размещена эмблема войск национальной гвардии Россмм, под которой указан код нагрудного знака. Вокруг центральной части основания помещена надпись «Войска Национальной гвардии Российской Федерации». Шрифт кода жетона будет вдавлен, символы залиты эмалью крапового цвета.

Ранее Росгвардия представила свою эмблему.