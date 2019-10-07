Минздрав заявил о возможном запрете вейпов в России

Через два-три года в России могут быть запрещены вейпы, если будет доказано, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Алексей Киселев-Романов.

«Я думаю, что в отдаленной перспективе – да (возможно). Но отдаленная перспектива – это два-три года», – передает его слова РИА «Новости».

Киселев-Романов уточнил, что для этого нужно собрать доказательную базу для подтверждения, что люди в США действительно умирали из-за вейпов.

В сентябре в минздраве США заявили, что американские власти через несколько месяцев собираются запретить продажу ароматизированных курительных смесей для вейпов из-за серии заболеваний, которые связаны с их курением.

При этом в других странах это уже сделали. Так, 18 сентября министр финансов Индии Нирмала Ситараман заявила о запрете электронных сигарет на территории страны, а 2 октября такое же решение приняла Турция.

Между тем, врачи клиники Майо в Миннесоте заявили, что заболевания легких, в том числе с летальным исходом, среди вейперов в США могут быть вызваны токсическими веществами, содержащимися в жидкостях.