Врачи назвали возможную причину «болезни вейперов» в США

Врачи клиники Майо в Миннесоте заявили, что заболевания легких, в том числе с летальным исходом, среди вейперов в США могут быть вызваны токсическими веществами, содержащимися в жидкостях, сообщили СМИ.

«Хотя трудно сбрасывать со счетов потенциальную роль липидов (минеральных масел), мы считаем, что гистологические изменения, напротив, свидетельствуют о том, что связанные с вейпингом повреждения легких представляют собой форму дыхательного химического пневмонита, вызванного одним или более вдыхаемыми токсическими веществами, а не экзогенную липоидную пневмонию как таковую. Но факторы, вызвавшие это, остаются неизвестными», – передает РИА «Новости» исследование врачей, опубликованное в журнале New England Journal of Medicine.

По словам медиков, вероятная причина заболеваний – масло с витамином Е, которое врачи обнаружили в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. При этом сотрудники местного минздрава предупреждили, что делать окончательные выводы преждевременно.

11 сентября глава минздрава и социальных служб США Алекс Азар заявил, что американские власти намерены через несколько месяцев запретить продажу ароматизированных курительных смесей для вейпов в связи с серией заболеваний, связанных с их курением.

Напомним, 18 сентября министр финансов и по делам корпораций Индии Нирмала Ситараман заявила о запрете электронных сигарет на территории страны. 2 октября аналогичное решение приняла Турция.