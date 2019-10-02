Турция решила запретить электронные сигареты

Правительство Турции намерено запретить продажу и импорт электронных сигарет, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Продажа и импорт электронных сигарет будут запрещены. Мы работаем над соответствующим законодательством» – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu слова министра.

Он добавил, что вопрос будет вынесен на рассмотрение парламента страны.

11 сентября глава минздрава и социальных служб США Алекс Азар заявил, что американские власти намерены через несколько месяцев запретить продажу ароматизированных курительных смесей для вейпов в связи с серией заболеваний, связанных с их курением.

Напомним, 18 сентября министр финансов и по делам корпораций Индии Нирмала Ситараман заявила о запрете электронных сигарет на территории страны.