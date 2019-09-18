Электронные сигареты полностью запретили в Индии

Министр финансов и по делам корпораций Индии Нирмала Ситараман заявила о запрете электронных сигарет на территории страны, сообщили СМИ.

«Запрещены производство, импорт, экспорт, транспортировка, хранение и реклама, связанные с электронными сигаретами. Соответствующее решение одобрил кабинет министров», – передает ТАСС со ссылкой на «Хиндустан таймс» слова министра.

Напомним, 11 сентября глава минздрава и социальных служб США Алекс Азар заявил, что американские власти намерены через несколько месяцев запретить продажу ароматизированных курительных смесей для вейпов в связи с серией заболеваний, связанных с их курением.