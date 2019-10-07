Протоиерей Смирнов придумал решение демографической проблемы России

Протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что может решить демографическую проблему в России за 10 лет, если получит соответствующие полномочия.

Он отметил, что необходимо изменить отношение граждан России к рождению детей, передает «Интерфакс» со ссылкой на слова священнослужителя в эфире канала «Спас».

«То, что для людей раньше было счастьем, теперь это мука (...) От детей предохраняются, как от бандитов», – сказал Смирнов.

Он осудил позицию молодежи, которая хочет «пожить для себя», и добавил, что нет важнее занятия, чем «выращивать живые, говорящие цветы, научить их любить».

Напомним, протоиерей Смирнов известен своими высказываниями. Так, недавно он выступал против крещения детей, рожденных с помощью ЭКО. Официальный представитель РПЦ Владимир Легойда тогда назвал противоречащим учению Церкви отказ священников от крещения детей, родившихся благодаря ЭКО.