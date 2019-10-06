Обнаружена смертельная опасность лаков для ногтей

В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут серьезно навредить организму, заявили врачи и эксперты.

Чтобы средство для ногтей не загустело, в него добавляют формальдегид, для блеска и ровного покрытия – толуол, чтобы не лак не трескался – дибутилфталат.

Как рассказала телеканалу НТВ инженер-исследователь института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН Ольга Мулина, дибутилфталат оказывает воздействие на эндокринную систему человека и на репродуктивную. В некоторых странах его запрещают. А формальдегид, являясь высокотоксичным соединением, предположительно, может вызывать рак.

Как пояснил токсиколог Евгений Ковалев, опасный эффект всех этих соединений может проявиться через десятилетия после их использования. По его словам, негативное воздействие может быть оказано на печень, есть большая вероятность развития цирроза и обструктивного бронхита.

После истечения срока годности компоненты лака образуют новые токсичные соединения, однако многие мастера маникюрных салонов не следят за датой производства и целостностью упаковки, уделяя внимание только цветам.

Директор по производству лаков для ногтей Шамиль Магеррамов рассказал телеканалу, что многие владельцы салонов производят косметические средства сами, выбирая при этом недорогие ингредиенты.

«Когда берут подешевле, китайский такой, едкий, он (один из ингредиентов лака – метакрилат) держится ровно 30 дней, клиент стабильно к нему ходит. Это просто выгода», – объяснил он.

Врачи рекомендуют пользоваться лаками, на которых есть надписи 3-FREE или 5-FREE, означающие, что из состава исключены три или пять опасных веществ. Кроме того, на упаковке средства должен быть указан его срок годности после вскрытия.

Добавим, что лаки для ногтей входят в список самых похищаемых товаров в магазинах.