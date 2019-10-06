Порошенко устроил перепалку с националистом из-за «формулы Штайнмайера»

На передаче Савика Шустера экс-глава украинского государства Петр Порошенко и известный украинский националист Андрей Билецкий устроили перепалку из-за «формулы Штайнмайера».

Билецкий упрекнул Порошенко, который критикует подписание «формулы Штайнмайера», что тот и сам хотел «первым применить» ее. По словам националиста, «будет прекрасно» если Украина «как страна» попрощается с Порошенко.

«Я с тобой уже попрощался», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина» ответ бывшего президента.

Порошенко потребовал, чтобы Билецкий не говорил за всю страну, так как тот «не имеет ни оснований, ни полномочий» для подобных заявлений.

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«Без тебя разберусь», – сказал Порошенко, подчеркнув, что во время своего президентства лично «отвечал за минский процесс».

Напомним, Порошенко раскритиковал новую украинскую власть за то, что Киев подписал в Минске «формулу Штайнмайера».

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