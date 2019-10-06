Россия и Япония обсудили сотрудничество в космической сфере

Одной из тем на переговорах в Киото стало сотрудничество России и Японии в космической сфере, сообщил российский вице-премьер Максим Акимов.

В Киото проводится Международный форум науки и технологий в обществе. Акимов встретился с главой японского правительства Синдзо Абэ, передает ТАСС.

Стороны согласились с «необходимостью продвигать новый пакет, в том числе договорных отношений, сотрудничества в космической сфере».

Кроме того, обсуждалось «возможное участие японских партнеров в строительстве СПГ-терминала на Камчатке». Россия и Япония рассмотрели потенциал Транссиба для контейнерного сообщения и почтовых перевозок.

В августе Россия предложила Японии сотрудничество в области систем стыковки корабля с МКС и робототехники.

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