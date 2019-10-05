Собчак объяснила, почему не считает себя высокомерной

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что была удивлена тому, что ее действия трактуют как проявление высокомерия и считают ее «высокомерной сукой».

«Уже в довольно взрослом возрасте я вдруг обнаружила, что мою нелюбовь переходить сразу на «ты», холодное и отстраненное отношение к малознакомыми людям, нелюбовь к неуставным отношениям с теми, с кем работаешь, многие считывают как высокомерие и воспринимают меня как «высокомерную суку». И вы тоже? Для меня это было сюрпризом», – написала она в своем Instagram.

«Я вот себя мыслю человеком, который просто закрыт вначале и не любит сразу стремительного сближения. Любит прятаться за сотней масок», – добавила Собчак.

Напомним, 13 сентября состоялась свадьба Собчак и режиссера Константина Богомолова. Молодожены катались в открытом катафалке, а невеста устроила эротический танец.

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