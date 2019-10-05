Главврача возившей пациентов в машине с овощами больницы уволили

Главный врач Дергачевской районной больницы Саратовской области, пациенты которой добирались на гемодиализ в машине с овощами и коробками, уволен, заявил заместитель председателя правительства области Сергей Наумов.

Слова Наумова приводятся на странице сторонников спикера Госдумы, уроженца Саратовской области Вячеслава Володина в Instagram: «Этому грубейшему должностному нарушению нет ни объяснения, ни прощения (...) В отношении главного врача Дергачевской РБ Хусаинова Шамиля Шакирзяновича приняты исчерпывающие организационные меры: он освобожден от занимаемой должности».

Наумов подчеркнул, что «таким людям нет места в руководящем звене системы здравоохранения».

Зампред правительства региона назвал инцидент «вопиющим происшествием» и напомнил главврачам больниц области об их персональной ответственности за недопущение такого отношения к пациентам.

«От своего имени приношу искренние извинения перед жителями Дергачевского района», – добавил он.

Ранее стало известно, что нуждающихся в гемодиализе жителей поселка Дергачи Саратовской области возят на процедуру в автомобиле для хозяйственных нужд районной больницы, в которой также перевозятся овощи.

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