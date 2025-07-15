На трассе Калуга – Таруса при столкновении двух автомобилей погибли пять человек

Tекст: Ирма Каплан

«Сегодня в 20.38 на 46-м км автодороги Калуга – Таруса в Ферзиковском районе произошло ДТП с участием двух транспортных средств – BMW и грузовой «Газели». В результате ДТП, по предварительным данным, погибли пять человек», – передает сообщение МЧС ТАСС.

По данным пресс-службы регионального УМВД, на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Обстоятельства аварии выясняются.

В прокуратуре Калужской области уточнили, что в 20.10 на автодороге Калуга –Ферзиково – Таруса – Серпухов» около деревни Клишино Ферзиковского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей БМВ и «Форд».

«В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля БМВ и водитель автомобиля «Форд», – сказано в сообщении.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы уточнили число пострадавших при ДПТ с электробусами на Профсоюзной улице – оно увеличилось до 14. До этого сообщалось, что в результате

аварии на Профсоюзной улице в столице медицинская помощь понадобилась 11 пострадавшим, среди которых оказались двое детей.