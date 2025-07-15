Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
На трассе Калуга – Таруса при столкновении двух автомобилей погибли пять человек
В результате столкновения легкового автомобиля BMW и грузовой «Газели» на трассе Калуга – Таруса погибли пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Сегодня в 20.38 на 46-м км автодороги Калуга – Таруса в Ферзиковском районе произошло ДТП с участием двух транспортных средств – BMW и грузовой «Газели». В результате ДТП, по предварительным данным, погибли пять человек», – передает сообщение МЧС ТАСС.
По данным пресс-службы регионального УМВД, на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Обстоятельства аварии выясняются.
В прокуратуре Калужской области уточнили, что в 20.10 на автодороге Калуга –Ферзиково – Таруса – Серпухов» около деревни Клишино Ферзиковского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей БМВ и «Форд».
«В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля БМВ и водитель автомобиля «Форд», – сказано в сообщении.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы уточнили число пострадавших при ДПТ с электробусами на Профсоюзной улице – оно увеличилось до 14. До этого сообщалось, что в результате
аварии на Профсоюзной улице в столице медицинская помощь понадобилась 11 пострадавшим, среди которых оказались двое детей.