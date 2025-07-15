Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Число пострадавших в ДТП с электробусами на Профсоюзной в Москве достигло 14
Число пострадавших в ДТП с электробусами в Москве достигло 14
В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы уточнили число пострадавших при ДПТ с электробусами на Профсоюзной улице.
«В результате ДТП 14 человек обратились за медпомощью, среди которых два ребенка. Девять человек и один ребенок были доставлены в московские больницы, три человека и один ребенок от госпитализации отказались», – сообщили в Telegram-канале ведомства.
Там добавили, что пострадавшие поступили в состоянии средней тяжести, угрозы для жизни нет. Одного пострадавшего ребенка доставили в НДХиТ Клиника доктора Рошаля на вертолете.
«Угрозы жизни ребенка нет. Состояние стабильное. Медики оказывают всю необходимую помощь», – уточнили в сообщении.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате аварии на Профсоюзной улице в столице медицинская помощь понадобилась 11 пострадавшим, среди которых оказались двое детей.