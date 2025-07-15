Число пострадавших в ДТП с электробусами на Профсоюзной в Москве достигло 14

Число пострадавших в ДТП с электробусами в Москве достигло 14

Tекст: Ирма Каплан

«В результате ДТП 14 человек обратились за медпомощью, среди которых два ребенка. Девять человек и один ребенок были доставлены в московские больницы, три человека и один ребенок от госпитализации отказались», – сообщили в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что пострадавшие поступили в состоянии средней тяжести, угрозы для жизни нет. Одного пострадавшего ребенка доставили в НДХиТ Клиника доктора Рошаля на вертолете.

«Угрозы жизни ребенка нет. Состояние стабильное. Медики оказывают всю необходимую помощь», – уточнили в сообщении.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате аварии на Профсоюзной улице в столице медицинская помощь понадобилась 11 пострадавшим, среди которых оказались двое детей.



