Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Чехия отказалась участвовать в закупке оружия для ВСУ у США
Прага не планирует участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке вооружения для Вооруженных сил Украины, заявил чешский премьер Петр Фиала.
Фиала заявил изданию Publico, что Чехия будет сосредотачиваться на других способах поддержки Украины, включая участие в инициативе по поставкам боеприпасов, передает РИА «Новости».
«Чешская Республика сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине, например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту (президента Трампа)», – заявил он.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.
Замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что отправка западных вооружений Киеву способствует продолжению боевых действий и препятствует поиску мирного решения.